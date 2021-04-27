Киберполиция арестовала создателей мошеннических сайтов, которые ограбили более 100 украинцев

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Двое молодых айтишников обманули более 100 украинцев, похитив свыше 250 тысяч гривен при помощи сайтов, имитирующих популярный сервис объявлений OLX и сервис безопасных сделок компании «Новая Почта».

Эту противоправную деятельность двух молодых программистов из Днепра раскрыли и пресекли сотрудники Запорожского управления Киберполиции, совместно со следователями районного управления НПУ. Обвиняемые, возрастом 21 и 24 года, изготавливали на заказ фишинговые сайты для кражи денег граждан.

Разработчики, при помощи технологии «фрейминга» полностью копировали внешний вид официальных интернет-ресурсов OLX и НП, с целью ввести в заблуждение посетителей этих сайтов. Далее, они передавали ссылки на эти сайты они своим «заказчикам», которые непосредственно и распространяли их для осуществления мошеннических схем «ОЛХ Доставка» и «Сервис безопасных сделок Новой Почты».

Попадая на такие сайты, посетители (как правило, продавцы), убежденные, что находятся на официальном интернет-ресурсе известной компании, должны были вводить данные своих банковских карт, чтобы получить денежный перевод от клиента. На самом деле, таким образом они переводили деньги со своих карт в пользу мошенников.

За свои услуги по разработке сайтов, задержанные молодые люди получали до 70% комиссии от суммы украденного с каждой карты. Таким образом, согласно оценке правоохранителей, черные веб-дизайнеры смогли заработать на своих поделках не меньше 175 тысяч гривен.

Во время обыска дома у одного из подозреваемых была изъята компьютерная техника, а также «рабочие заметки», мобильные телефоны и банковские карточки. Пока группа захвата ломала двери в квартиру, молодой человек пытался уничтожить один из ноутбуков, избавляясь от улик, однако, жесткий диск компьютера все-таки уцелел.

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Помимо этого, как удалось установить следователям, молодые люди занимались взломом аккаунтов пользователей упомянутых интернет-сервисов, с применением метода автоматического подбора паролей (брутфорс). Доступ ко взломанным аккаунтам они также продавали мошенникам для дальнейшего использования в целях обмана граждан.

В отношении подозреваемых открыто уголовное дело по ч.1 ст. 361 УК Украины (несанкционированное вмешательство в работу компьютерных систем. Наказание за данное преступление предусматривает до 3 лет лишения свободы.

Ранее InternetUA проводил собственное расследование и писал о том, что киберпреступники активно вербуют через Telegram участников подобных мошеннических группировок, желающих подзаработать на всех этапах обмана украинцев – от создания фишинговых сайтов, до непосредственного общения с жертвами. Поэтому мы убеждены, что раскрытый полицейскими хакерский подряд – всего лишь капля в море.

Андрей Майданик, internetua.com

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