Кіберполіція блокувала ботоферму з понад 20 тисяч акаунтів, які використовувалися для дестабілізації ситуації в Україні

Ботоферма «спеціалізувалася» на виправданні збройної агресії, дискредитації української влади та просуванні антивакцинаторських настроїв. Фейкові акаунти також використовувалися у шахрайських схемах зі збору грошей на лікування хворих дітей.

Діяльність ботоферми викрили співробітники відділу протидії кіберзлочинам у Чернівецькій області спільно зі слідчими Чернівецького районного управління поліції.

За попередніми даними, до групи входило близько п’ятнадцяти осіб віком від 25-ти до 44-х років. Фігуранти, використовуючи спеціальні програми, реєстрували та «розкручували» фейкові облікові записи у соцмережах. Для підключення платної реклами правопорушники відкривали банківські картки на підставних осіб та «прив’язували» їх до створених сторінок. Загалом ботоферма налічувала понад 20 тисяч акаунтів.

Створені облікові записи фігуранти продавали і надалі їхнє адміністрування здійснювалася через серверні ресурси Російської Федерації.

Ботмережа використовувалася для дискредитації дій органів державної влади та Збройних сил України, виправдання збройної агресії Російської Федерації, просування антивакцинаторських настроїв. Крім цього, продані акаунти фігурували у шахрайських схемах із розміщення в Інтернеті оголошень щодо збору грошей для онкохворих дітей.

Із залученням бійців полку поліції особливого призначення Чернівецької області в офісі, де розташовувалася ботоферма, правоохоронці провели обшук. Вилучено понад 6 тисяч стартових пакетів українських та іноземних мобільних операторів, понад 4 тисячі банківських карток, а також комп’ютерну техніку зі спеціальним програмним забезпеченням.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерів, автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво здійснює Чернівецька окружна прокуратура. Слідчі дії проводилися спільно з обласним управлінням СБУ.

Департамент кіберполіції Національної поліції України