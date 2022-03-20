Кіберполіція Дніпропетровщини викрила шахраїв, які наживалися на псевдоперевезеннях громадян

Зловмисники наживалися за рахунок жінок з дітьми, котрі намагалися виїхати за кордон через військову агресію рф. Фігуранти брали передплату, а потім — зникали.

Двоє 18-річних жителів Кривого Рогу вирішили «заробити», пропонуючи в Інтернеті перевезення громадян. Вони розміщували оголошення про організацію поїздок до західних регіонів України або за кордон, однак послуг перевезення не здійснювали.

З пасажирів зловмисники брали передплату у розмірі 1000 гривень і надалі блокували телефони та не виходили на зв’язок. Серед потерпілих — жінки з дітьми, котрі намагалися врятуватися від війни.

Оплату фігуранти отримували на банківську картку спільника, який виконував функцію дропа (знімав та здійснював переказ коштів, здобутих шахрайським шляхом) та отримував відсоток від кожної проведеної транзакції.

Правоохоронці вилучили у зловмисників мобільні телефони та банківську картку.

Слідчий відділ Криворізького управління поліції відкрив кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Національна поліція України