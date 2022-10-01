Кіберполіція Дніпропетровщини викрила зловмисників на привласненні пів мільйона гривень громадян

Двоє фігурантів ошукали громадян, вдаючись до телефонного шахрайства. Під виглядом співробітників банків вони випитували конфіденційну інформацію для отримання доступу до рахунків потерпілих.

Кримінальне правопорушення викрили співробітники управління протидії кіберзлочинам у Дніпропетровській області спільно з працівниками кримінальної поліції відділу № 4 Криворізького районного управління поліції.

Шахрайську схему організували мешканці Кривого Рогу, 19 та 33 років. Фігуранти телефонували громадянам і під виглядом працівників служби безпеки банків випитували інформацію про їхні картки. Зловмисники збирали відомості про фінансові номери та паролі для авторизації в онлайн-банкінгу.

Отримавши необхідні дані, правопорушники входили до особистих кабінетів у застосунках банків і привласнювали гроші потерпілих.

У такий спосіб чоловіки ошукали щонайменше 10 громадян, серед яких є і військовослужбовець ЗСУ, котрий наразі боронить країну на передовій. Попередньо встановлена сума збитків сягає пів мільйона гривень.

В оселях фігурантів правоохоронці провели обшуки, вилучено мобільні телефони та банківські картки.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Фігурантам оголошено підозру та обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Процесуальне керівництво здійснює Криворізька Центральна окружна прокуратура.

Департамент кіберполіції Національної поліції України