Кіберполіція Хмельниччини викрила групу осіб у виготовленні та збуті підроблених COVID-сертифікатів

Дві лікарки через посередників пропонували виготовлення електронних COVID-сертифікатів без проведення процедури щеплення. Коштувала така послуга від 2800 до 3200 гривень за одну дозу вакцини. За попередніми даними, щотижня вони «вакцинували» понад 100 громадян. Наразі трьом фігурам повідомлено про підозру.

Правопорушення викрила кіберполіція Хмельниччини спільно зі слідчим управлінням та відділом міграційної поліції обласного главку.

Дві лікарки та кілька медсестер одного із медичних закладів Хмельницького виготовляли підроблені COVID-сертифікати. За попередніми даними, щотижня вони вносили до електронної системи охорони здоров’я понад 100 записів щодо фейкової вакцинації. У результаті невакциновані громадяни отримували COVID-сертифікати.

Вартість підробленого сертифіката про щеплення однією дозою коливалася від 2800 до 3200 гривень. Наразі правоохоронці встановлюють коло всіх осіб, котрі скористалися послугами правопорушників.

До злочинної схеми також залучили двох посередників, які займалися пошуками клієнтів. Вони розміщували у популярних месенджерах оголошення про надання послуги з виготовлення підроблених сертифікатів вакцинації.

Правоохоронці провели 14 обшуків за місцем роботи та проживання фігурантів. За результатами вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, банківські картки, копії паспортів громадян України, «чорнові записи», бланки довідок з печатками медзакладу та понад 400 000 гривень.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в комп’ютерах, автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України. Двом лікаркам та посереднику вже оголошено про підозру. Наразі вирішується питання щодо оголошення підозри іншим учасникам злочинної схеми. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.

Процесуальне керівництво здійснює Хмельницька обласна прокуратура. Слідчі дії проводились спільно зі співробітниками управління СБУ у Хмельницькій області.

Департамент кіберполіції Національної поліції України