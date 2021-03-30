Кіберполіція Хмельниччини викрила схему незаконної підміни міжнародного телефонного трафіку

Фігуранти перенаправляли міжнародний телефонний трафік у внутрішню телекомунікаційну мережу мобільних операторів. У результаті міжнародні дзвінки тарифікувалися за цінами національних.

Несанкціоноване втручання в роботу операторів стільникового зв’язку викрили співробітники відділу протидії кіберзлочинам Хмельниччини спільно зі слідчим управлінням обласної поліції.

Зловмисники за допомогою спеціального обладнання вхідний міжнародний телефонний трафік перенаправляли у внутрішню телекомунікаційну мережу мобільних операторів України. Маршрутизація відбувалася поза міжнародними центрами комутації. Обладнання підміняло оригінальний номер абонента — і міжнародні виклики тарифікувалися за цінами національних. Відтак правопорушники заробляли на значній різниці у тарифах.

Крім цього частину сім-карт, які функціонували в телекомунікаційному обладнанні, фігуранти надавали в оренду третім особам за допомогою онлайн сервісів. Ці картки використовувалися для підтримання діяльності ботоферм, що розповсюджували фейки, зокрема про вакцинацію, та підтримували діяльність терористичних організацій (Л/ДНР).

Попередньо встановлено, що збитки сягають сотень тисяч гривень.

Національна поліція України