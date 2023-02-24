кіберполіція івано-франківщини викрила державного реєстратора в оборудках із нерухомістю

Посадовець незаконного вніс зміни до державного реєстру речових прав на нерухоме майно юридичної особи А відтак завдав збитків законному власнику на понад 800 тисяч гривень. Державному реєстратору поліцейські уже оголосили про підозру. Досудове розслідування триває.

Протиправну діяльність посадовця задокументували співробітники відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції спільно зі слідчими Івано-Франківського районного управління поліції.

Правоохоронці встановили, що 40-річний чоловік, працюючи на посаді державного реєстратора однієї із сільських рад області, незаконно зареєстрував право власності на об’єкт незавершеного будівництва, що розташований в Івано-Франківську. Рішення про зміну власника фігурант зробив на підставі підроблених документів. В результаті протиправної діяльності фігурант завдав збитків законному власнику на понад 800 тисяч гривень.

Чоловіку уже оголошено про підозру за ч. 3 ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в комп’ютерах, автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) та ч. 3 ст. 365-2 (Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги) Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво у справі здійснює окружна прокуратура міста Івано-Франківська.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини