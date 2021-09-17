Кіберполіція Кіровоградщини викрила чотирьох зловмисників у шахрайстві з банківськими рахунками громадян

Фігуранти ошукували громадян, видаючи себе за працівників служби безпеки банку. За скоєне їм може загрожувати до 8 років за ґратами.

Шахрайську схему викрили співробітники кіберполіції в Кіровоградській області спільно зі слідчими обласної поліції.

Встановлено, що четверо жителів Кіровоградщини телефонували громадянам під виглядом працівників служби безпеки банку. У розмовах повідомляли про підозрілі транзакції та надавали інструкції нібито для захисту грошей. Для збереження заощаджень громадянам пропонували зробити переказ на підконтрольні зловмисникам рахунки.

Також фігуранти випитували реквізити карток або відомості для доступу до Web-банкінгу. Надалі з рахунків громадян привласнювали гроші.

Наразі працівники поліції встановлюють потерпілих та суму збитків.

Із залученням спецпідрозділу поліції області, правоохоронці провели обшук за місцем проживання фігурантів. За результатами вилучено докази причетності до протиправної діяльності.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Кіровоградської області.

Кіберполіція закликає громадян не повідомляти нікому дані банківських карток, зокрема термін дії картки, CVV та PIN-код, адже справжні працівники банку ніколи не запитують таку інформацію.

Департамент кіберполіції Національної поліції України