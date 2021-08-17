Кіберполіція Києва припинила злочинну діяльність фінансової онлайн-піраміди

Правоохоронці викрили трьох осіб в організації фейкових інвестиційних інтернет-проєктів. Обіцяючи прибутки від торгівлі валютами, фігуранти привласнили 2 мільйони гривень громадян.

Встановлено, що двоє харків’ян та сумчанин створили вебресурс, який позиціювали як інвестиційну онлайн-платформу.

Громадянам пропонувалося отримувати дохід від торгівлі різними видами валют. Інвестори перераховували гроші на рахунки організаторів, однак надалі організатори «зникали». Загальна сума збитків, завданих потерпілим, сягає 2 мільйони гривень.

За місцями проживання та в автомобілях правопорушників поліцейські провели обшуки та вилучили комп’ютерну техніку і мобільні телефони.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вирішується питання щодо оголошення підозри фігурантам.

Департамент кіберполіції Національної поліції України