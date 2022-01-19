Кіберполіція Києва затримала підозрюваного в інтернет-шахрайстві, який переховувався від слідства

Фігурант входив до групи зловмисників, які на майданчиках оголошень продавали неіснуючі автівки. У такий спосіб угруповання привласнило близько 1,5 мільйона гривень.

25-річний мешканець Сумської області спільно з трьома знайомими ошукав громадян на майданчиках оголошень. Правопорушники продавали неіснуючі автомобілі за умови часткової передплати. Загальна сума збитків сягає 1,5 мільйона гривень.

Зловмисника, котрий переховувався від слідства та суду, затримали співробітники управління протидії кіберзлочинам Києва спільно зі слідчими Солом’янського управління поліції в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За місцем його проживання поліцейські провели обшук спільно з працівниками роти поліції особливого призначення Сумській області.

Фігуранту оголошено про підозру у вчинені правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі. Підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави.

Наразі обвинувальні акти щодо учасників шахрайського угруповання направлені до суду.

Процесуальне керівництво здійснює Солом’янська окружна прокуратура Києва.

Департамент кіберполіції Національної поліції України