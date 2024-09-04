Кіберполіція Львівщини знешкодила злочинну організацію наркоділків, які щомісяця збували канабісу на ₴2 млн.

Фігуранти налагодили виробництво та розповсюдження канабісу в особливо великих розмірах. Правоохоронці затримали вісьмох чоловіків та вилучили наркотичних засобів та сировини на понад 40 мільйонів гривень за цінами «чорного ринку».

Оперативники кіберполіції спільно зі слідчими Слідчого управління ГУНП Львівщини за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури викрили вісьмох членів злочинної організації, які організували діяльність нарколабораторій на території Львівської і Тернопільської областей.

Слідством встановлено, що фігуранти придбали обладнання для штучного вирощування елітних сортів коноплі. Надалі шестеро фігурантів налагодили збут готового наркотичного засобу у різні регіони України.

Також правоохоронці викрили двох так званих «складменів», тобто осіб, які за місцем свого проживання зберігали наркотичний засіб. Поліцейські також встановили основних «клієнтів» ділків, яким фігуранти збували товар оптовими партіями.

Організував «бізнес» львів’янин, залучивши до нього ще шістьох мешканців Львівщини та жителя Черкас. За попередніми даними, щомісячний дохід злочинної групи складав близько двох мільйонів гривень.

Днями на території Львівської, Рівненської, Черкаської та Тернопільської областей правоохоронці провели низку одночасних обшуків за місцями проживання та здійснення протиправної діяльності фігурантів, а також у їхніх транспортних засобах.

Вилучено понад 30 кг канабісу, близько 400 рослин коноплі, галюциногенні гриби, обладнання для вирощування і фасування наркотичних засобів, компʼютерну техніку, мобільні телефони, автомобілі, банківські картки, нотатки, 442 тис. грн, 18,3 тис. доларів та 6 тис. євро. До суду направлено клопотання про накладення арешту на вилучену готівку.

Орієнтовна вартість вилучених наркотичних засобів та сировини для їх виготовлення за цінами «чорного» ринку перевищує 40 мільйонів гривень.

За результатами слідчих дій вісьмох осіб затримано в порядку ст. 208 КПК України. Їм оголошено підозру та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Слідчі дії проводяться в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального Кодексу України. Підозрюваним загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Тривають слідчі дії з метою встановлення можливих спільників фігурантів. Можлива додаткова кваліфікація.

Департамент кіберполіції Національної поліції України