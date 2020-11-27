Кіберполіція попереджає активізацію шахраїв у дні «тотальних розпродажів»

Серед безлічі пропозицій шалених знижок, подарунків та акцій, пам’ятайте, що у дні «тотальних розпродажів» активізуються і аферисти

Не «втрачайте голову» і дотримуйтеся наших порад, аби онлайн-шопінг був безпечним і приносив лише позитивні емоції

використовуйте лише перевірені ресурси та переконайтеся у правильності назви необхідного сайту. Один непомітний символ на панелі адреси може означати, що ви потрапили на фішинговий сайт;

не передавайте нікому дані своєї банківської картки (особливо CVV-код, та пін-код), адже працівники банку ніколи не запитують таку інформацію;

зверніть увагу, що сайти, які приймають онлайн-платежі, мають бути захищеними, для цього в назві адреси вони мають містити https:// та значок «замочок».

обирайте післяплату, щоб унеможливити шанси шахраїв заволодіти вашими грошима.

Кіберполіція