Кіберполіція спільно з компанією «Київстар» заблокувала шахрайський ресурс

Зловмисники створили фішинговий сайт, який ззовні був схожий на ресурс телекомунікаційної компанії. Шахраї пропонували абонентам встановити мобільний додаток для отримання певних бонусів. Однак у випадку встановлення такого застосунку зловмисники могли отримати доступ до телефона та персональних даних користувачів.

Завдяки оперативній реакції кіберполіцейських та фахівців компанії вказаний фішинговий ресурс заблоковано та вжито заходів щодо недопущення отримання доступу до персональних даних абонентів.



Департамент кіберполіції Національної поліції України та компанія «Київстар», в рамках Меморандуму про співпрацю, закликають абонентів всіх мобільних операторів бути пильними, аби не стати жертвами шахраїв.

Кібершахрайство – проблема не лише України, вона актуальна для усього світу. Потрапити на «вудочку» шахрая можуть як абоненти мобільних операторів, так і користувачі інтернет-ресурсів. Аби запобігти цьому, радимо дотримуватись основних правил кібергігієни:

— ретельно перевіряйте джерела та встановлюйте лише офіційне програмне забезпечення;

— не розголошуйте персональні дані стороннім особам.

Варто також пам’ятати, що обіцянка вигоди (виграш, грошова винагорода, більш вигідні умови користування послугами тощо) – характерна риса шахрайства.

Якщо під час розмови з представниками мобільних операторів у вас виникають сумніви, — телефонуйте на офіційну гарячу лінію чи до call-центру оператора. У разі, якщо Ви стали жертвами шахраїв – терміново звертайтеся до кіберполіції.

Департамент кіберполіції Національної поліції України