Кіберполіція викрила 60 осіб, причетних до правопорушень у сфері інтелектуальної власності

У рамках операції «Пірати» припинено діяльність 41 вебресурсу, що діяли із порушеннями законодавства України та спричинили збитків правовласникам на 25 мільйонів гривень. Також вилучено 60 тонн фальсифікату, що реалізовувався у мережі Інтернет.

Співробітники кіберполіції провели комплекс оперативно-профілактичних заходів під умовною назвою «Пірати», спрямованих на виявлення та протидію кримінальним правопорушенням, пов’язаним із порушеннями авторських прав. Загалом під час операції «Пірати» проведено понад 60 санкціонованих обшуків майже в усіх регіонах України.

Зокрема припинено діяльність 41-го вебресурсу, де надавався доступ до перегляду кінотворів без згоди правовласників. Загальна кількість відвідувачів онлайн-кінотеатрів сягає 10 мільйонів користувачів на день. Прибуток зловмисники отримували за розміщення реклами на вказаних ресурсах. Загальна сума збитків, завданих правовласникам, сягає 25 мільйонів гривень.

У Дніпропетровській, Закарпатській, Миколаївській та Сумській областях викрито осіб, які незаконно здійснювали ретрансляцію національних телеканалів. Крім цього, припинено діяльність компанії, яка здійснювала фінансування піратства, шляхом розповсюдження тізерної реклами.

Під час оперативних заходів вилучено понад 60 тонн фальсифікованої продукції, що розповсюджувалась у мережі Інтернет.

Так, на Хмельниччині припинено протиправну діяльність фігурантів, які підробляли світові бренди спортивних товарів. Контрафактну продукцію вони рекламували та продавали на 13 вебресурсах. Завдано збитків на 1,5 мільйона гривень.

Незаконне використання товарних знаків виявили працівники кіберполіції Львівської області. Правопорушники виготовляли та продавали в Інтернеті підроблені продукти харчування, які видавали за відомі торгівельні марки. Під час обшуків вилучено контрафактну каву, спеції, соуси, дріжджі та солодощі.

Встановлено 60 громадян, причетних до правопорушень у сфері інтелектуальної власності та піратства. Чотирьом особам повідомлено про підозру за ч. 1, ч. 3 ст. 176 (Порушення авторського права і суміжних прав), ч. 1 ст. 229 (Незаконне використання знаку для товарів і послуг) Кримінального кодексу України. Також відносно діяльності одного з фігурантів завершено досудове розслідування. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Департамент кіберполіції Національної поліції України