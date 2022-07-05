Кіберполіція викрила чоловіка у привласненні ₴800 тисяч за схемою перевипуску SIM-карт

Отримуючи доступ до фінансового мобільного номеру, чоловік втручався до онлайн-банкінгу громадян та привласнював гроші з їхніх рахунків. За скоєне зловмиснику загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Шахрайську схему викрили працівники Управління протидії кіберзлочинам у Дніпропетровській області спільно зі слідчими Криворізького управління поліції.

32-річний чоловік здійснював перевипуск абонентських мобільних номерів громадян та у такий спосіб отримував доступ до їхніх фінансових номерів. Надалі зловмисник заходив до онлайн-банкінгу потерпілих та привласнював гроші з їхніх карток.

Наразі правоохоронці встановлюють у який спосіб фігурант отримував відомості, необхідні для перевипуску SIM-карток, зокрема найчастіші контакти, відомості про тарифний план, залишок на рахунку, модель телефону та дату активації картки. Також працівники поліції встановлюють інших учасників злочинної схеми.

За попередніми даними, чоловік ошукав 40 осіб на майже 800 тисяч гривень.

В оселі правопорушника поліцейські провели обшук та вилучили ноутбук, мобільний телефон та банківські картки.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Процесуальне керівництво здійснює Криворізька східна окружна прокуратура.

Кіберполіція нагадує громадянам: заборона віддаленої заміни SIM-карти – головне правило захисту фінансового номеру. Для цього потрібно заборонити таку функцію, звернувшись до мобільного оператора або перейти на контрактне обслуговування. Не варто публікувати фінансовий номер телефону на платформах оголошень та у соцмережах, а також повідомляти стороннім коди з SMS від банку або мобільного оператора.

Національна поліція України