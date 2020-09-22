Кіберполіція викрила держреєстраторку та її спільника в оборудках із нерухомістю

Фігурантка разом із спільником незаконно здійснила перереєстрацію прав на нерухомо майно, яке в подальшому продали. Таким чином вони завдали збитків громадянам на понад мільйон гривень. Посадовиці загрожує до восьми років за ґратами.

Співробітники кіберполіції Дніпропетровщини спільно зі слідчими Індустріального відділу поліції області, під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури викрили державного реєстратора, який незаконно здійснив перереєстрацію нерухомого майна.

Кіберполіція встановила, що в місті Дніпро 38-річна жінка, перебуваючи на посаді державного реєстратора, без попередньої перевірки документів, незаконно здійснила перереєстрацію права власності на дві квартири.

Таке рішення вона ухвалила на підставі підробленого акта виконавчої служби про стягнення майна на користь 24-річного громадянина.

Разом із ним в подальшому нерухомість продали. В результаті таких дій вони завдали збитків громадянам на понад мільйон гривень.

Наразі посадовиці вже оголошено про підозру за ч. 3 ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в комп’ютерах, автоматизованих системах, комп’ютерних мережах, вчинені особою, яка має право доступу до неї), та за ч. 3 ст. 365-2 (Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке загрожує правопорушниці – позбавлення волі на строк до восьми років. Підозрюваній обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Її спільнику оголошено підозру за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Юнаку загрожує до дванадцяти років ув’язнення.

Досудове розслідування триває.

Департамент кіберполіції Національної поліції України