Кіберполіція викрила двох чоловіків у зламі облікових записів українських вебресурсів

Використовуючи шкідливе програмне забезпечення, фігуранти скомпрометували понад 50 тисяч облікових записів громадян. Надалі зібрані дані продавали на хакерських форумах. За скоєне чоловікам може загрожувати до шести років ув’язнення.

Протиправну діяльність двох 26-річних чоловіків викрили працівники Управління протидії кіберзлочинам у Дніпропетровській області спільно зі слідчими обласної поліції.

Кіберполіцейські встановили, що правопорушники використовували шкідливе програмне забезпечення для зламу облікових записів інтернет-ресурсів українських підприємств. Надалі скомпрометовані облікові записи формували у бази даних та збували на хакерських форумах. У результаті протиправної діяльності правопорушники продали акаунти громадян України на понад 100 тисяч гривень.

За місцями проживання фігурантів правоохоронці провели обшуки та вилучили комп’ютери, мобільні телефони, флеш-носії, жорсткі диски та іншу техніку.

Під час огляду цієї техніки правоохоронці виявили шкідливе програмне забезпечення та скомпрометовану конфіденційну інформацію понад 50 000 облікових записів, зокрема електронних скриньок і паролів до облікових записів торговельних, рекламних, медійних ресурсів.

Обом фігурантам оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерів, автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку), ч. 1 ст. 361-1 (Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до шести років позбавлення волі. Організатора злочинної схеми взято під варту.

Процесуальне керівництво здійснює прокуратура Дніпропетровської області.

Департамент кіберполіції Національної поліції України