Кіберполіція викрила двох громадян у привласненні грошей клієнтів банків

Правопорушники видавали себе за працівників банку і в телефонних розмовах з клієнтами випитували у них конфіденційну інформацію. Використовуючи ці дані зловмисники ошукали громадян на 260 тисяч гривень. За це фігурантам загрожує до восьми років ув’язнення.

Співробітники відділу протидії кіберзлочинам Сумщини спільно зі слідчими поліції області викрили двох громадян у шахрайстві.

Встановлено, що злочинну схему розробили мешканці Сумської та Харківської областей. Один з фігурантів здійснював СМС-розсилку, нібито від імені банку, про блокування карток клієнтів. У повідомлені вказували про необхідність проходження авторизації у телефонній розмові. Зловмисник випитував у громадян конфіденційну інформацію, зокрема СVV-коди, номери карткових рахунків, баланс та останню суму поповнення, код, який надавався для переказу власних або кредитних коштів.

Надалі фігуранти використовували зібрані дані для несанкціонованого входу до онлайн-банкінгу клієнтів або інтернет-ресурсів переказу коштів. Зловмисники переказували гроші з рахунків громадян на підконтрольні рахунки.

Попередньо встановлена сума збитків становить 260 тисяч гривень. Наразі правоохоронці встановлюють коло потерпілих осіб.

За місцями мешкання фігурантів працівники поліції провели обшуки. В якості речових доказів вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки та сім-карти, які використовувалися у злочинній діяльності. Вилучене направлено на проведення відповідних експертних досліджень. До проведення обшуків також було залучено взвод тактико-оперативної підтримки «ТОР» Департаменту патрульної поліції України.

Фігурантам оголошено підозру у вчинені правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років. Слідчі дії тривають.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Сумська обласна прокуратура.

Департамент кіберполіції Національної поліції України