Кіберполіція викрила двох жінок, які ошукали близько 250 громадян, «торгуючи» неіснуючими товарами

Фігурантки в мережі Інтернет розміщували оголошення про продаж декоративних рослин і квітів. Головною умовою була повна або часткова передоплата за товар, однак після одержання грошей – зловмисниці блокували клієнтів. Встановлено, що вони ошукали близько 250 громадян на понад пів мільйона гривень. За скоєне їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

25 травня співробітники відділу протидії кіберзлочинам у Миколаївській області ДКП НПУ та Первомайського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом Первомайської окружної прокуратури та за силової підтримки бійців роти поліції особливого призначення припинили незаконну діяльність групи шахрайок.

Відомо, що зловмисниці, матір та донька, створювали фейкові акаунти на сайтах комерційних оголошень та розміщували об’яви про продаж саджанців декоративних рослин і квітів за значно заниженими цінами. Клієнти з різних регіонів України у якості повної або часткової передоплати надсилали на рахунки зловмисниць, оформлені на підставних осіб, грошові кошти, після чого жінки одразу блокували їх та не виконували своїх зобов’язань.

Правоохоронці встановили, що у такий спосіб зловмисниці ошукали близько 250 громадян на понад пів мільйона гривень. Остаточну кількість постраждалих та суму завданих потерпілим збитків встановить слідство.

За місцем мешкання фігуранток поліцейські провели санкціоновані обшуки. У результаті слідчих дій вилучили й направили на експертизу комп’ютерну техніку та мобільні телефони з обліковими записами, що підтверджують факти злочинної діяльності жінок, а також банківські карти та сім-картки різних мобільних операторів.

Наразі триває розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Під процесуальним керівництвом прокуратури вирішується питання щодо повідомлення зловмисницям про підозру та обрання запобіжних заходів.

Слід зазначити, що вказані особи вже потрапляли у поле зору правоохоронців за аналогічні кримінальні правопорушення, та нині одна з них має статус обвинуваченої у вчиненні ряду шахрайських дій, проте свою злочинну діяльність не припинили, а, навпаки, продовжили заволодівати коштами довірливих громадян.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області