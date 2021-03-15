Кіберполіція викрила групу зловмисників, які за допомогою «вірусу» викрали понад ₴5 мільйонів

Правопорушники розсилали компаніям та підприємцям електронні листи зі шкідливим програмним забезпеченням. Від їхнього імені — створювали фіктивні платіжні доручення, які надалі обготівковували.

Протиправну діяльність викрили працівники Департаменту кіберполіції спільно із слідчим управлінням столичної поліції.

Фігуранти розсилали на електронні адреси компаній та підприємців листи зі шкідливим програмним забезпеченням. Повідомлення маскували під архіви з документами, в яких були вимоги оплати певних послуг чи надання інформації державним органам.

Вірусні програми надавали віддалений доступ до комп’ютерів бухгалтерів та директорів. Зловмисники створювали платіжні доручення від імені юридичних та фізичних осіб на підконтрольні рахунки. У подальшому гроші обготівковували. За попередніми підрахунками, потерпілим нанесено понад 5 мільйонів гривень збитків.

Правоохоронці провели вісім обшуків на території Києва та Київської області. Вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, флеш-накопичувачі та «чорнові» записи.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка), ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерів, автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Зловмисникам може загрожувати до восьми років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Київська міська прокуратура.

Департамент кіберполіції Національної поліції України