Кіберполіція викрила інтернет-торговця небезпечним для життя фальсифікованим алкоголем

Фігурант у месенджері продавав підроблені цигарки та лікеро-горілчану продукцію, видаючи її за відомі торговельні марки. Спирт, що містився у контрафактному алкоголі, є небезпечним для життя здоров’я людей. Зловмиснику загрожує до десяти років ув’язнення.

Співробітники кіберполіції Одещини спільно зі слідчим управлінням фінансових розслідувань припинили протиправну діяльність чоловіка, який займався реалізацією фальсифікованої продукції.

Встановлено, що до таких дій причетний 39-річний одесит.

Фігурант орендував складське приміщення, де фасував і зберігав підроблені тютюнові та лікеро-горілчані вироби. Спирт, який він використовував як сировину для виготовлення алкогольних напоїв, може становити загрозу для життя та здоров’я людей.

Правопорушник продавав небезпечну продукцію через месенджер. При цьому підроблені товари видавав за відомі торговельні марки.

Правоохоронці провели обшуки за місцем мешкання фігуранта, у його автівці та у складському приміщенні. За результатами вилучено понад тисячу літрів контрафактного алкоголю, тютюнові вироби, а також ноутбук, «чорнові» записи та автомобіль правопорушника.

До суду подано клопотання щодо накладання арешту на вилучену продукцію. Наразі поліцейські встановлюють походження контрафакту.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке загрожує фігуранту, – позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна, з вилученням та знищенням незаконно виробленої продукції, обладнання для її виготовлення. Слідчі дії тривають.

Процесуальне керівництво у справі здійснює прокуратура Одеської області.

Департамент кіберполіції Національної поліції України