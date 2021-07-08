Кіберполіція викрила майже пів сотні осіб у розповсюдженні, створенні та збуті дитячого порно

Працівники кіберполіції провели профілактичну операцію під умовною назвою «Павутина», спрямовану на протидію поширенню в Інтернеті порнографії за участю дітей. Загалом проведено 47 обшуків та вилучено понад 18 терабайтів протиправного контенту.

Під час проведення операції спільно зі слідчими підрозділами Нацполіції викрито 47 фігурантів.

У столиці кіберполіцейські встановили двох не пов’язаних між собою киянок, котрі створювали порно-контент за участю власних дітей. У подальшому відзняті матеріали фігурантки продавали в Інтернеті. Потерпілих дітей наразі поміщено до реабілітаційних центрів. Зловмисниць затримано.

В Одесі правоохоронці викрили п’ятьох місцевих мешканців віком від 39-ти до 45-ти років, які з метою незаконного збагачення створили більше 300 сайтів, куди завантажували відео та фото порнографічного характеру, зокрема за участю дітей.

Ще одному жителю Одещини було оголошено підозру у розбещенні неповнолітніх. 24-річний чоловік знайомився в Інтернеті з дітьми з метою подальших зустрічей та вчинення відносно них дії сексуального характеру.

На Хмельниччині кіберполіцейські викрили чоловіка у збуті дитячої порнографії. Фігурант у месенджері продавав протиправний контент, який отримував від дітей шляхом їх шантажу та залякування в соціальних мережах.

Також у Хмельницькій області правоохоронці виявили групу осіб, котрі займалися грумінгом. Протиправний контент фігуранти збували у месенджері.

Загалом працівники поліції провели майже пів сотні обшуків у 14 областях України. Вилучено понад 18 ТБ протиправного контенту. Наразі тривають експертні дослідження.

Встановлено 47 фігурантів, 16-м уже оголосили про підозру.

Відкрито 57 кримінальних проваджень за ст. 149 (Торгівля людьми), ст. 152 (Зґвалтування), ст. 155 (Вчинення дій сексуального характеру з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку), ст. 156 (Розбещення неповнолітніх), ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) ст. 301-1 (Одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, виготовлення, збут і розповсюдження) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Правоохоронці вже звершили досудові розслідування за чотирма фактами правопорушень та направили до суду обвинувальні акти.

Департамент кіберполіції Національної поліції України