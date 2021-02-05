Кіберполіція викрила організаторів шахрайської схеми онлайн-інвестицій

Зловмисники ошукали понад 500 громадян під виглядом інвестицій у проведення торгів на фінансових біржах. За це фігурантам загрожує до дванадцяти років ув’язнення.

Кіберполіція встановила, що троє організаторів у столиці утворили компанію, яка пропонувала громадянам отримувати пасивний дохід, інвестуючи гроші у проведення фінансових операцій на біржах. Для забезпечення діяльності фігуранти найняли на роботу близько 50 працівників.

Однак взятих на себе обов’язків компанія не виконувала. Після одержання інвестованих грошей працівники блокували користувачів-вкладників.

За попередніми підрахунками, таким чином фігуранти ошукали понад 500 осіб.

В офісі компанії працівники поліції провели обшук. За результатами вилучено комп’ютерну техніку, накопичувачі даних, мобільні телефони та «чорнові» записи, огляд яких підтвердив причетність до вчинення шахрайських дій. До проведення обшуку також було залучено спецпідрозділ поліції Київщини.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокуратура України.

Департамент кіберполіції Національної поліції України