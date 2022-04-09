Кіберполіція викрила осіб, які допомагали окупантам забезпечувати анонімність в Інтернеті для атак на ресурси

Троє жителів Чернівецької області організували функціонування мережі проксі-серверів. Користувачі з росії мали змогу приховувати IP-адреси та анонімізувати свою діяльність в інтернеті для подальших протиправних дій у кібер-просторі.

Зловмисники налаштовували проксі-сервери та здавали в оренду громадянам рф. Дані сервіси наразі перевіряються на можливість використання у здійсненні DDoS-атак, несанкціонованого втручання в українські інформаційні ресурси, поширення деструктивного контенту на території України.

Крім цього, правопорушники налагодили механізм реєстрації, наповнення та продажу громадянам держави-окупанта фейкових акаунтів у соцмережі «Вконтактє», які можуть використовуватись для функціонування ворожих ботоферм.

Оплату за надання таких послуг буковинці отримували та переводили в готівку за допомогою заборонених на території України платіжних систем «Qiwi» та «WebMoney».

Правоохоронці провели 12 обшуків за адресами офісних приміщень та місцях проживання фігурантів та вилучили докази причетності до протиправної діяльності.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерів, автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) Кримінального кодексу України.

У слідчих діях також брали участь оперативники СБУ в Чернівецькій області. Процесуальне керівництво здійснює Чернівецька окружна прокуратура.

Департамент кіберполіції Національної поліції України