Кіберполіція викрила подружжя миколаївців у вчиненні шахрайств із продажем товару в Інтернеті

Сімейна пара 23-х та 32-х років створювали фейкові оголошення на Інтернет-майданчиках про продаж побутових товарів та товарів, призначених для індустрії краси, яких насправді не мали у наявності. Щойно клієнти надсилали кошти у якості повної або попередньої оплати, зловмисники зникали. Таким чином аферисти ошукали щонайменше 50 громадян, мешканців різних регіонів України, яким спричинили збитків на понад 85 тисяч гривень.

7 липня співробітники відділу протидії кіберзлочинам у Миколаївській області ДК НПУ спільно зі слідчими відділення поліції №3 Миколаївського районного управління під процесуальним керівництвом Миколаївської окружної прокуратури провели за місцем мешкання подружжя та їхніх батьків санкціоновані обшуки, у ході яких вилучили комп’ютерну техніку, банківські та сім-картки.

Відомо, що зловмисники конспірувались – використовували банківські картки, оформлені на підставних осіб, постійно змінювали номери операторів мобільного зв’язку та застосовували широкий спектр засобів анонімізації в мережі.

Наразі триває розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 190 КК України (шахрайство). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Остаточна кількість потерпілих від шахрайської схеми подружжя встановлюється. Вилучені речові докази направлені на експертизу, після проведення якої вирішуватиметься питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру.

Варто зазначити, що у травні минулого року фігуранти вже потрапляли у поле зору правоохоронців і також були викриті на аналогічних злочинах. Нині за цими фактами ще триває слідство, проте аферисти продовжили ошукувати людей.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області