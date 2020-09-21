Кіберполіція викрила прихильника української співачки у незаконному втручанні до системи купівлі квитків

Фігурант за допомоги бот-мережі блокував бронювання квитків на онлайн-сервісах. Таким чином два концерти було скасовано, ще три – відбулися за присутності лише третини глядачів. За такі дії чоловіку загрожує до шести років за ґратами.

Співробітники Департаменту кіберполіції за участі слідчого відділу Деснянського управління поліції Києва, під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури викрили мешканця Харкова у несанкціонованому втручанні в роботу автоматизованих систем та мереж електрозв’язку.

Кіберполіція встановила, що 24-річний правопорушник, маючи певні навички у комп’ютерній інженерії, неодноразово блокував онлайн-бронювання квитків на концерти улюбленої співачки.

Чоловік здійснював DDoS-атаки на сайти та налаштував бот-мережу, яка перешкоджала іншим користувачам у купівлі квитків. При цьому фігурант використовував іноземні VPN сервіси.

В результаті таких дій, два концерти співачки було скасовано. Ще три – відбулися за присутності лише 30% глядачів.

За попередніми даними, сума збитків сягає більше пів мільйона гривень.

Правоохоронці провели обшук за місцем проживання фігуранта. За результатами вилучено комп’ютерну техніку та мобільні телефони. Речові докази направлені на проведення відповідних експертиз.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке загрожує зловмиснику – позбавлення волі на строк до шести років. Слідчі дії тривають.

Департамент кіберполіції Національної поліції України