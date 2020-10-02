Кіберполіція викрила шахрайський call-центр, працівники якого спустошували рахунки іноземних громадян

Кіберполіція встановила, що злочинну схему розробили двоє мешканців Сум.

В центрі міста вони утворили call-центр, оператори якого видавали себе за працівників банку.

Зловмисники телефонували громадянам сусідньої країни та випитували в них конфіденційну інформацію, зокрема СVV-коди, номери та пін-коди банківських карт.

Далі, використовуючи ці дані, фігуранти виводили гроші з карток потерпілих на підконтрольні рахунки.

За попередніми даними, сума збитків становить близько трьох мільйонів гривень. Наразі встановлюється коло потерпілих осіб.

Національна поліція України