Кіберполіція викрила шахраїв, які під виглядом інтернет-ломбарду ошукали громадян на півмільйона гривень

Фігуранти створили власний вебсайт, де під виглядом ломбарду продавали неіснуючу побутову техніку та автомобільні товари. Від покупців вимагали стовідсоткову передплату, а потім, отримавши гроші, — зникали. У результаті від таких дій постраждало близько 70 осіб. Підозрюваним загрожує до восьми років позбавлення волі.

Працівники відділу протидії кіберзлочинності у Херсонській області спільно зі слідчим управлінням поліції Автономної республіки Крим та м. Севастополя, під процесуальним керівництвом прокуратури Криму, викрили двох громадян у шахрайстві.

Кіберполіція встановила, що жителі Нової Каховки, 31 та 32-х років, створили Інтернет-магазин, де за заниженими цінами продавали вживану побутову техніку та автомобільні товари. Від покупців зловмисники вимагали повну передплату, однак ніякого товару їм не постачали.

Від протиправних дій шахраїв постраждали близько 70 осіб. Збитки, завдані потерпілим, сягають пів мільйона гривень.

Правоохоронці провели обшуки за місцями мешкання фігурантів. За результатами обшуку вилучено мобільні телефони, банківські картки, флеш-накопичувачі, «чорнові» записи. Вилучені речові докази направлено на проведення відповідних експертиз.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Одному фігуранту вже оголошено про підозру. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.

Департамент кіберполіції Національної поліції України