Кіберполіція викрила шахраїв, які «здавали» неіснуюче житло біженцям

Фігуранти заробляли на тих, хто був змушений рятуватися від війни у західних регіонах України. Зловмисники брали передплату, а потім — зникали.

Схему шахрайства викрили співробітники кіберполіції Одещини спільно із Суворовською окружною прокуратурою Одеси.

Двоє чоловіків розміщували в Інтернеті оголошення щодо надання в оренду неіснуючих квартир. Зловмисники пропонували житло у західних регіонах України, орієнтуючись на потреби біженців.

Фігуранти просили передплату на картку — від 2 000 до 10 000 гривень за об’єкт. Отримавши гроші, правопорушники блокували номери клієнтів та більше не виходили на зв’язок.

Один з фігурантів наразі перебуває на тимчасово окупованій території Донеччини.

В оселі його спільника, жителя Одеси, правоохоронці провели обшук. За результатами вилучено мобільні телефони та банківські картки.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Національна поліція України