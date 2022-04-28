Кіберполіція викрила трьох жителів Одещини у привласненні понад ₴300 тис. за допомогою фішингу

Зловмисники надсилали громадянам фішингові посилання на різні сайти і у такий спосіб отримували реквізити їхніх банківських карток. За скоєне фігурантам може загрожувати до 8 років позбавлення волі.

Схему шахрайства викрили співробітники кіберполіції в Одеській області спільно із працівниками обласного управління СБУ.

До вказаних дій причетні троє приятелів. Фігуранти вирішили «підзаробити» та зайнялися розсилкою фішингових посилань.

Здебільшого фішингові ресурси копіювали сайти банків та майданчиків оголошень, де користувачі під час купівлі-продажу вводили дані своїх банківських карток. Також фішингові ресурси імітували сайт програми «Єпідтримка».

Отримавши платіжні відомості, зловмисники здійснювали перекази грошей на підконтрольні рахунки. У такий спосіб вони ошукали більше 100 громадян та привласнили понад 300 тисяч гривень.

Правоохоронці провели обшуки за місцями мешкання зловмисників та вилучили ноутбуки, мобільні телефони, банківські та SIM-картки.

За даним фактом слідчі Одеського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Вирішується питання щодо повідомлення особам про підозру у вчиненні шахрайських дій.

Процесуальне керівництво здійснює прокуратура Приморського району Одеси.

Національна поліція України