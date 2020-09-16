Кіберполіція викрила юного хакера у створенні та продажі шкідливого програмного забезпечення

16-річний житель Донеччини створив «вірус», який викрадав конфіденційну інформацію користувачів. Свою розробку хлопець продавав у месенджерах. Один екземпляр такого програмного забезпечення коштував 300 гривень.

Працівники кіберполіції в Донецькій області спільно зі слідчими поліції регіону, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, викрили юнака у створенні та збуті шкідливого програмного забезпечення.

Кіберполіція встановила, що 16-річний мешканець Маріуполя, маючи відповідні знання та навички у сфері програмування, самостійно розробив шкідливе програмне забезпечення.

Програма мала фунціонал прихованого шпигунства за користувачем і викрадала збережену конфіденційну інформацію. «Вірус» був налаштований таким чином, щоб викрадена інформація надсилалась листом на поштову скриньку зловмиснику. Юнак власну розробку продавав охочим у месенджерах по 300 гривень.

Правоохоронці провели обшук за місцем проживання фігуранта. За результатами вилучено комп’ютерну техніку та мобільний телефон. Речові докази направлені на проведення відповідних експертиз.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 361-1 (Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення підозри.

Департамент кіберполіції Національної поліції України