Кіберполіція викрила злочинне угруповання в’язнів колонії в інтернет-шахрайстві

Зловмисники, перебуваючи під вартою, розміщували у соцмережах фейкові оголошення про надання послуг та продаж товарів. Головною умовою була передплата, однак, отримавши гроші – фігуранти видаляли оголошення та «зникали».

Шахрайську діяльність злочинної групи викрили працівники управління протидії кіберзлочинам у Львівській області спільно із слідчим управлінням обласної поліції.

Четверо осіб ошукували громадян, відбуваючи покарання у виправній колонії. Фігуранти розміщували оголошення у соціальній мережі про надання різних послуг, зокрема щодо працевлаштування за кордоном, сприяння у виготовленні документів, а також продажу товарів.

Головною умовою була передплата, однак після отримання грошей зловмисники видаляли оголошення та припиняли спілкування з клієнтами. В середньому сума передплати була близько 5 000 гривень.

Від шахрайських схем постраждали мешканці різних регіонів України. Загальна сума збитків встановлюється.

Працівники поліції за сприяння Західного міжрегіонального управління Мін’юсту та працівників виправної колонії провели обшуки за місцем відбуття покарання зловмисників. Вилучено мобільні телефони, планшети, банківські картки та «чорнові» записи. До проведення обшуків також було залучено батальйон ТОР патрульної поліції.

Учасникам злочинного угруповання оголошено про підозру за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Також організатору додатково повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 255-1 (Встановлення або поширення злочинного впливу) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до 12-ти років ув’язнення. Слідчі дії тривають.

Процесуальне керівництво здійснює Львівська обласна прокуратура.

Департамент кіберполіції Національної поліції України