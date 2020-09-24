Кіберполіція викрила злочинне угруповання, яке завдало збитків банку на ₴1,5 мільйона

Фігуранти за допомогою скімінгових пристроїв виготовляли дублікати банківських карток. Далі з цих карток вони знімали готівку. За це зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення.

Співробітники Департаменту кіберполіції спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції, під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, викрили організовану групу у втручанні в роботу банкоматів та спричиненні збитків фінансовій установі.

Кіберполіція встановила, що п’ятеро фігурантів виготовляли спеціальні скімінгові пристрої для компрометування банківських карт.

Пристрої копіювали дані, нанесені на магнітну стрічку карт. Зловмисники встановлювали їх у шатер картоприймача банкоматів. Разом з тим правопорушники встановлювали мінікамери, направлені на пін-клавіатуру, які записували введену інформацію.

У подальшому учасники угруповання виготовляли дублікати карток, з яких провели близько чотирьох тисяч операцій обготівкування.

За попередніми підрахунками, фінансовій установі нанесено понад 1,5 мільйона гривень збитку.

Правоохоронці провели вісім обшуків за місцями проживання фігурантів та вилучили речові докази.

Учасникам угруповання оголошено підозру за ч. 3 ст. 28 (Вчинення кримінального правопорушення організованою групою), ч. 2 ст. 200 (Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками, обладнанням для їх виготовлення), за ст. 231 (Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю), ч. 3 ст. 359 (Незаконні використання спеціальних технічних засобів отримання інформації), ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерів, автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку), ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, яке загрожує підозрюваним, – позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів. Слідство триває.

Національна поліція України