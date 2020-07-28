Кіберполіція викрила зловмисника у продажі облікових записів користувачів мережі Інтернет

Житель Буковини за допомогою шкідливого програмного забезпечення викрадав логіни та паролі громадян для авторизації на різних Інтернет-ресурсах. За це чоловіку загрожує до 6 років ув’язнення.

Співробітники кіберполіції у Чернівецькій області спільно зі слідчими поліції регіону, за участю спецпідрозділу «КОРД», під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури, викрили правопорушника у несанкціонованому втручанні в роботу комп’ютерних мереж.

Кіберполіція встановила, що 29-річний мешканець Чернівців придбав та модифікував шкідливе програмне забезпечення, за допомогою якого викрадав логіни і паролі користувачів мережі Інтернет.

Програмне забезпечення діяло за принципом грубого підбору паролів. У подальшому правопорушник продавав облікові записи на тематичних форумах. Один обліковий запис коштував близько 10 доларів. Від незаконних дій фігуранта постраждали переважно іноземні громадяни.

Гроші зловмисник отримував на заборонені в Україні електронні гаманці та в подальшому виводив на банківську карту.

Правоохоронці провели обшук за місцем проживання фігуранта. За результатами вилучено системні блоки, ноутбуки, жорсткі диски, флеш-накопичувач, мобільні телефони, банківські картки. Вилучення направлено на проведення відповідних експертних досліджень.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Триває слідство.

Департамент кіберполіції Національної поліції України