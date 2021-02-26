Кіберполіція викрила зловмисника у зґвалтуванні малолітньої дитини та виготовленні порноконтенту

Фігурант виготовляв порнографічний контент за участі 9-річної доньки співмешканки. Ці фото та відео він обмінював на аналогічний протиправний контент у Даркнеті. Чоловіка затримано, йому загрожує до п’ятнадцяти років ув’язнення.

Зловмисника викрили співробітники Департаменту кіберполіції спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції.

Встановлено, що фігурант вчиняв дії сексуального характеру відносно 9-річної доньки співмешканки. За участю дитини фігурант створював порнографічний контент. У подальшому виготовлені фото та відеоматеріали він обмінював на аналогічний контент на «профільних» форумах у Даркнет.

За місцем проживання зловмисника правоохоронці провели обшук. Вилучено комп’ютерну техніку, мобільний телефон та жорсткий диск. Під час огляду техніки правоохоронці виявили фото та відеоматеріали порнографічного характеру за участю потерпілої.

Фігуранта затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 152 (Зґвалтування), ч. 2 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) та ч. 4 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України. Зловмиснику оголошено про підозру, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою. Чоловікові загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснюють ювенальні прокурори Офісу Генерального прокурора.

Департамент кіберполіції Національної поліції України