Кіберполіція викрила зловмисників у шахрайстві за схемою «друг просить у борг»

Фігуранти зламували сторінки користувачів соцмереж і від їхнього імені просили друзів про фінансову допомогу. Таким чином вони привласнили понад 500 тисяч гривень.

Злочинну «схему» викрили працівники Департаменту кіберполіції спільно з територіальним підрозділом в Сумській області та працівниками Головного управління Нацполіції області.

П’ятеро місцевих жителів зламували сторінки у соцмережах громадян, використовуючи метод грубого перебору паролів (атаки Brute Force). Крім цього, вони купували у мобільних операторів номери, які перевіряли на верифікацію у соцмережах. В разі, якщо номери були прив’язані до соцмереж, зловмисники використовували функцію відновлення пароля за допомогою SMS.

Отримавши доступ до акаунтів потерпілих, розсилали повідомлення їхнім друзям із проханням позичити гроші. За попередніми підрахунками, у такий спосіб зловмисники привласнили понад пів мільйона гривень.

Правоохоронці провели п’ять обшуків в оселях фігурантів та вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку, SIM-карти, що використовувалися у протиправній діяльності.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерів, автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку), ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Зловмисникам може загрожувати до восьми років позбавлення волі. Слідство триває.

Процесуальне керівництво здійснює прокуратура Сумської області.

Кіберполіція нагадує громадянам про важливість підключення двофакторної автентифікації та використання складних паролів, окремих для кожного акаунту.

Департамент кіберполіції Національної поліції України