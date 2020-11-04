Кіберполіція встановила факт шахрайського заволодіння грошима банку

Фінансова установа зазнала понад 1,5 мільйона гривень збитку через внесення неправдивих відомостей до її інформаційних систем. За це причетним загрожує до восьми років ув’язнення.

Кіберполіція спільно зі слідчими Святошинського управління поліції Києва встановила факт підробки документів, необхідних для укладання кредитного договору та у подальшому незаконного отримання кредиту. Таким чином, банку було нанесено понад 1,5 мільйона гривень збитку. Наразі співробітники поліції перевіряють працівників банку на причетність до внесення неправдивих відомостей в інформаційні системи фінустанови.

Правоохоронці встановили особу фігуранта – ним виявився житель столичної області. За місцем проживання чоловіка провели обшук та вилучили комп’ютерну техніку, яка містить докази причетності до вчинення вказаного правопорушення. Під час обшуку також були залучені бійці полку особливого призначення поліції Київщини.

Наразі правоохоронці встановлюють можливих спільників фігуранта та остаточну суму збитків.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років. Досудове розслідування триває.

Департамент кіберполіції Національної поліції України