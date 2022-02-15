Кіберполіція встановлює осіб, причетних до розсилання смс-повідомлень щодо збоїв у роботі банкоматів
Інформація про технічні несправності банкоматів, поширена через спам-розсилку, не відповідає дійсності.
Встановлено, що сьогодні, 15 лютого, клієнтам одного з державних банків почали надходити повідомлення про технічну несправність банкоматів.
Співробітниками кіберполіції проаналізовано вміст смс-повідомлень та встановлено, що вони не несуть фішингового характеру, а є елементом інформаційної атаки і не відповідають дійсності.
Наразі поліція встановлює осіб, причетних до спам-розсилки.Tweet