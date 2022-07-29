Кіберполіція викрила жінку у створенні та збуті дитячого порно

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Протиправний контент зловмисниця продавала через канал у месенджері. Зловмисниці оголосили підозру, їй загрожує до десяти років позбавлення волі.

Схему з виготовлення та збуту порнографічних предметів за участю дитини викрили співробітники Департаменту кіберполіції спільно зі слідчими поліції Києва.

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24-річна жителька Житомирщини створювала протиправний контент за участю 4-річної доньки.

Порнографію вона продавала через канал у месенджері. «Комплект» із 10 фото- та відеофайлів коштував 3 000 гривень. Як встановили правоохоронці, фігурантка вчиняла злочинні дії впродовж двох років.

В оселі зловмисниці працівники поліції провели обшук та вилучили мобільні телефони і банківські картки.

Потерпілу дитину передали під опіку соціальних служб.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження ч. 2 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх), ч. 4 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) (у редакції, що діяла до набрання чинності Законом України від 18.02.2021 №1256-ІХ щодо імплементації Ланцаротської конвенції) Кримінального кодексу України. Зловмисниці оголошено підозру, їй загрожує до десяти років ув’язнення. Досудове розслідування триває.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Департамент кіберполіції Національної поліції України

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