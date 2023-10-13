Кіберполіція заблокувала незаконний онлайн-обмінник валют, який використовував російські платіжні системи

Шестеро фігурантів організували тіньову схему грошових переказів через заборонені в Україні російські платіжні системи. Правоохоронці провели 12 обшуків.

Оперативники кіберполіції спільно зі слідчими Головного слідчого управління Нацполіції під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора встановили шістьох громадян України, які організували тіньову схему грошових переказів через заборонені в Україні російські платіжні системи.

Зловмисники використовували вебресурс, який надавав можливість заводити на територію України валюту у вигляді російського рубля, а також проводити транзакції електронних грошей і криптовалют. Поліцейські задокументували виведення російської валюти через згаданий вебресурс. Обмінні операції проводилися без відображення в бухгалтерському та податковому обліках, із використанням підроблених документів на переказ, платіжних карток тощо.

Правоохоронці заблокували незаконний онлайн-обмінник та за підтримки бійців спецпідрозділу ТОР провели 12 обшуків за адресами проживання та реєстрації фігурантів на території Київської, Черкаської та Закарпатської областей. Вилучено електронні носії інформації, термінали зв’язку, комп’ютерну техніку, записи.

Також накладено арешт на цифрові активи фігурантів, які використовувалися у протиправній діяльності.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 200 (Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення), ч. 3 ст. 203-2 (Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей), ч. 2 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії. Перевіряється факт можливої співпраці з фігуранта країною-агресором.

Департамент кіберполіції Національної поліції України