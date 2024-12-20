Кіберполіція заблокувала телеграм-канал, адміністратори якого вимагали гроші за видалення образливого та недостовірного контенту

Йдеться про онлайн-спільноту, де поширювалась інформація про учнів навчальних закладів Івано-Франківщини. Зловмисники вимагали у жертв кібернасильства гроші за видалення контенту, який принижував їхню гідність та шкодив репутації.

Телеграм-канал був творений 12 грудня та налічував понад 5 000 підписників. Адміністратори онлайн-спільноти збирали, вигадували та поширювали інформацію образливого характеру про учнів навчальних закладів Івано-Франківська, а потім вимагали кошти за її видалення.

Оперативники кіберполіції спільно з освітянами, учнями та їх батьками заблокували телеграм-канал. Наразі поліцейські вживають заходів щодо встановлення осіб, які наживалися на школярах.

Водночас нагадуємо, що кібернасильство становить серйозну загрозу для безпеки в онлайн-середовищі. Більше про те, як розпізнати та протидіяти кібербулінгу, секстингу, сталкінгу та іншим видам насильства читайте на сайті кіберполіції за посиланням.

CyberpoliceUA