Киберполиция задержала владельца несуществующих домов для отдыха в Карпатах

Львовская киберполиция задержала мошенника, который предлагал размещение в домиках для отдыха в Карпатах, а после получения предоплаты переставал отвечать на звонки и сообщения

Жертвами злоумышленника стали по меньшей мере 20 граждан.

Мы увидели объявление, о сдаче в аренду дома в городе Славском в Карпатах за 2,6 тыс. гривен. Собственник попросил внести предоплату – половину стоимости. Но по приезду в мы не смогли отыскать дом, а получивший деньги собственник не отвечал на звонки и сообщения. Пострадавшие

Киберполиции удалось установить собственников банковских карт, на которые перечисляли деньги пострадавшие. Это жители восточных регионов нашей страны. Впрочем, организатор схемы, житель города Львов, который ранее притягивался к уголовной ответственности. // 368.media