Кіберполіція Запоріжжя викрила чоловіка у схилянні неповнолітніх до створення порнографічних матеріалів

Зловмисник листувався з дівчатами 8-14 років, яким пропонував вступити з ним у інтимний зв’язок, а також просив їх створювати відверті світлини. За скоєне чоловіку може загрожувати до шести років ув’язнення.

Фігуранта викрили співробітники відділу протидії кіберзлочинам у Запорізькій області спільно зі слідчими відділення поліції 1 Запорізького районного управління поліції.

Правоохоронці під час моніторингу мережі Інтернет встановили, що 39-річний чоловік одержував доступ, зберігав та розповсюджував матеріали порнографічного характеру за участю дітей.

Під час проведення оперативних дій встановлено, що фігурант у соціальних мережах та месенджерах листувався із неповнолітніми дівчатами, віком від 8 до 14 років, та схиляв їх до створення протиправного контенту. Для таких «знайомств» чоловік використовував чужі фото. Крім відвертих світлин, зловмисник також пропонував малолітнім та неповнолітнім дівчатам зустріч для інтимного зв’язку.

Особи потерпілих наразі встановлює поліція.

В оселі фігуранта правоохоронці провели обшук та вилучили мобільні телефони, флеш-накопичувачі та комп’ютерну техніку, які відправили на експертні дослідження. На техніці виявлено понад 400 фото- та відеоматеріалів із дитячою порнографією.

Розслідується кримінальне провадження за ч. 1 ст. 301-1 (Одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження) Кримінального кодексу України. За вказані дії фігуранту може загрожувати до шести років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо додаткової кваліфікації за ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Кіберполіція закликає батьків пояснювати дітям про можливі наслідки спілкування з незнайомцями, зокрема на інтимні теми. Зловмисники часто маніпулюють та зловживають довірою дітей, вимагаючи відверті світлини. Найчастіше погрожують оприлюднити інтимні матеріали та надалі у такий спосіб шантажують неповнолітніх для реалізації інших злочинних намірів.

Національна поліція України