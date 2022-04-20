Кіберполіція застерігає від шахрайства з виплатами грошової допомоги під час воєнного стану

Зловмисники за допомогою фішингу виманюють гроші у громадян під виглядом надання державних виплат. Щоденно до кіберполіції надходить більше десятка звернень з цього приводу.

Правопорушники роблять розсилку SMS-повідомлень, де розповідають про виплату матеріальної допомоги вимушеним переселенцям. В повідомленні шахраї також вказують посилання на ресурс, де нібито можна подати заявку на отримання допомоги. За посиланням громадянам пропонується ввести персональні дані та номер банківської картки для зарахування грошей.

У таких випадках аферисти використовують фішинг. Громадяни, вказуючи конфіденційні дані на підозрілих ресурсах, автоматично передають їх шахраям. Після чого зловмисники привласнюються гроші українців.

Кіберполіція закликає громадян бути пильними та радить:

— отримувати інформацію, особливо з приводу фінансових виплат, лише з офіційних джерел;

— уважно перевіряти URL-адресу сайту, один непомітний символ може означати, що ви потрапили на фішинговий ресурс;

— не переходити за сумнівними посиланнями та не вводити реквізити платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах;

— якщо ж фінансову інформацію розголошено, негайно звернутись до банку та заблокувати картку;

— у разі підозри шахрайських дій в Інтернеті — повідомляти

Кіберполіція