Кіберполіція затримала шахрая, який збирав кошти нібито на лікування військовослужбовця

Кіберполіцейські Волинської області спільно з працівниками слідства та карного розшуку, за процесуального керівництва Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури провели обшуки у правопорушника, який у соціальних мережах розміщував повідомлення щодо збору коштів на лікування військовослужбовця.

З 2022 року правопорушник розміщував фіктивні оголошення у соціальній мережі Facebook, щодо збору коштів на лікування хворих дітей та проходження реабілітації поранених військовослужбовців, внаслідок чого небайдужі громадяни перерахували понад 250 тисяч гривень.

28 червня кіберполіцейські провели санкціонований обшук за участю працівників карного розшуку, слідчого відділу ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції Волинської області у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України, за місцем проживання 32-річного жителя Нововолинська, у результаті якого вилучили мобільні телефони з яких зловмисник здійснював публікації, а також банківські картки на які здійснювались зарахування коштів та ноутбуки.

При огляді мобільних телефонів встановлено, що зловмисник одночасно використовував 21 обліковий запис в соціальному додатку Facebook для збору коштів.

Його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та на даний час вирішується питання щодо оголошення про підозру за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України та обрання запобіжно заходу – тримання під вартою.

Кіберполіція Волинської області