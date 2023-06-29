Кіберполіція затримала шахрая, який збирав кошти нібито на лікування військовослужбовця

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Кіберполіцейські Волинської області спільно з працівниками слідства та карного розшуку, за процесуального керівництва Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури провели обшуки у правопорушника, який у соціальних мережах розміщував повідомлення щодо збору коштів на лікування військовослужбовця.

З 2022 року правопорушник розміщував фіктивні оголошення у соціальній мережі Facebook, щодо збору коштів на лікування хворих дітей та проходження реабілітації поранених військовослужбовців, внаслідок чого небайдужі громадяни перерахували понад 250 тисяч гривень.

Збирав кошти на лікування військовослужбовця: кіберполіція затримала шахрая

28 червня кіберполіцейські провели санкціонований обшук за участю працівників карного розшуку, слідчого відділу ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції Волинської області у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України, за місцем проживання 32-річного жителя Нововолинська, у результаті якого вилучили мобільні телефони з яких зловмисник здійснював публікації, а також банківські картки на які здійснювались зарахування коштів та ноутбуки.

При огляді мобільних телефонів встановлено, що зловмисник одночасно використовував 21 обліковий запис в соціальному додатку Facebook для збору коштів.

Його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та на даний час вирішується питання щодо оголошення про підозру за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України та обрання запобіжно заходу – тримання під вартою.

Кіберполіція Волинської області

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