Киберпреступники выложили на продажу базу данных 26 млн. украинских водительских прав с 4,7 млн. фотографий владельцев

На продажу киберпреступниками, выставлена база данных (в формате Cronos) 26 млн. (с 4,7 млн. фотографий) украинских водительских удостоверений.

Возможно, это та самая база, с операторами которой и Telegram-бом, борются правоохранители уже несколько месяцев.

В Одесской области, якобы был установлен злоумышленник, который незаконно получил доступ к реестрам страховых компаний, а также задержана группа лиц, продававших базы данных банковских учреждений.

Всего по результатам обысков установлена преступная деятельность 25 человек, 8 человек были уведомлены о подозрении и один – задержан.

Тем не менее, киберпреступники все еще активно продают данные украинцев через телеграм-бот, все тот же который якобы побороли украинские правоохранители. Недавно они начали продажу баз избирателей для местных выборов. Предлагают сделать любую выборку под заказ: только определённую область, город, село, район, микрорайон, даже определённые улицы, и обещают выдать только нужные данные (например, только имена, даты рождения, телефоны и адреса).