Кіберспеціалісти вже встановили, яким чином зламали сайт Нацполіції

Про це заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров сказав під час брифінгу онлайн конференції «Цифрова трансформація держави: перспективи та ризики кібербезпеки».

«Розслідування у справі взлому сайту Національної поліції триває. Однак, спеціалісти вже встановили, яким чином зловмисники впровадили шкідливі програми, які зламали сайт. Ми вже розуміємо, які заходи треба вживати, щоб подібне не трапилось та як посилювати наш кіберахист та кіберстійкість. В тому числі, ми ділимося досвідом з колегами як уникнути таких проблем», — наголосив Сергій Гончаров.

Нагадаємо, 23 вересня, об 11:45 було зафіксовано несанкціоноване втручання у роботу офіційного вебсайта Нацполіції. У зв’язку з цим на деяких інтернет-сторінках обласних управлінь поліції була поширена недостовірна інформація. Сайт Національної поліції України тимчасово відключений. За фактом несанкціонованого втручання в роботу вебсайтів Нацполіції та Вараської міськради розпочато кримінальні провадження.

Департамент комунікації МВС України