Сотрудник регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по городу Киеву требовал взятку у киевского ресторатора Андрея Пелуховского.

Об этом он написал на своей странице у Facebook.

“В четверг, 13 августа в 13:00 к нам в ETER, что находится на первом этаже Довженко-центр: Dovzhenko Centre, пришла плановая проверка от регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по городу Киеву. На руках у двух проверяющих был приказ, который является основанием для такой проверки. Я незаконно завладел государственным имуществом и вот как это произошло. Перед стеклянной стеной, у входа в кафе, мы поставили высокий стол и стулья для курьеров Глово, чтобы они оставляли там свои рюкзаки и сами ожидали заказ. Это абсолютно нормальная практика для заведений. Действительно, несколько бесценных квадратных сантиметров было бесстыдно захвачено мной у государства для того, чтобы создать нормальные условия для работы курьеров и комфорт для гостей”, – рассказал ресторатор.

После проверки Пелуховский позвонил одному из проверяющих, а именно – Набоке Максиму Васильевичу, ведущему специалисту отдела контроля за выполнением договорных отношений и использования государственного имущества.

“И он действительно оказался “ведущим”. Мы договорились о встрече, чтобы обсудить мои нарушения. Когда Максим Васильевич предложил встретиться у строительной площадки, где шум и гам, а не в кафе, где, собственно, было выявлено нарушение, я понял, что перед нашим рандеву нужно включить диктофон. Я объяснил Максиму причины нарушений так, как это описано выше. Также сделал упор на то, какие сложные времена сейчас переживают предприниматели моего масштаба. Максим сочувственно выслушал мою историю. Однако, интересы государства являются интересами государства … И Максим взял на себя бремя их отстаивать огнем и мечом. Он сказал, что если составит акт, где будут указаны мои нарушения, и копия которого сразу попадет в прокуратуру, Фонд госимущества будет иметь основание расторгнуть со мной договор аренды и весь мой бизнес полетит кувырком”, – отметил предприниматель.

По его словам, потом “ведущий специалист” спросил у него конструктивные предложения по решению вопроса.

“Я ответил, что предложений не имею, так как этот опыт со мной случается впервые. После нескольких минут искренних переминань с одной ноги на другую, невнятного мурлыканье, и отведенного точки зрения, Максим достал айфон, открыл на нем калькулятор и набрал на нем число 15 . Я поинтересовался какую валюту он имеет в виду, так как не понимал масштабов его аппетита. Он искренне расстроился. 15000 гривен – и я получаю гарантию, что в течение года меня не беспокоить. “Я подумаю и дам вам знать завтра”, – сказал я Максиму и пожал его на удивление чистую руку. Выполняю свое обещание и этим сообщением даю Максиму знать, что я решил. Я не намерен разоблачением одного из взяточников низкого уровня преодолеть гидру коррупции, однако, искренне верю, что борьба с “защитниками государственных интересов” начинается именно на этом уровне. 15000 – это не очень большие деньги, хотя в сегодняшних обстоятельствах я говорю это сомневаясь. Это хорошая цена за спокойствие и возможность работать дальше. Но мне не нравится такой комфорт. Не надо быть профессором, чтобы понять, что именно он – кровь той же гидры”, – резюмировал Пелуховский.

Он также обнародовал аудиозапись разговора.

На скандал уже отреагировали в Фонде госимущества. Так, глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко на своей странице в Facebook отметил, что если собеседником ресторатора есть сотрудник Фонда, то речь идет о возможном коррупционном правонарушении.

“Как руководитель Фонда, я не собираюсь терпеть коррупцию на любом уровне среди своих подчиненных. Мы стараемся постоянно менять кадровую структуру и избавляться от старых кадров, и кадровый состав Фонда обновляется постоянно. Но тем не менее, любая деятельность Фонда потенциально коррупциогенная и несет соответствующие риски, мы и увидели на данном примере. Я прошу Andrew обязательно обратиться в правоохранительные органы и со своей стороны обещаю, что ФГИУ будет предоставлять всю необходимую поддержку для расследования”, – заявил он.

Подозреваемый сотрудник Фонда будет отстранен от исполнения обязанностей на период расследования.

“Как глава ФГИУ я считаю, что только эффективная приватизация является решением, которое обезопасит нас от будущих подобных проблем. И именно поэтому Фонд концентрирует свои усилия на самой прозрачной и эффективной приватизации и запуска аренды исключительно через электронную платформу”, – отметил председатель Фонда госимущества.