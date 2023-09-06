Кількість загиблих у Костянтинівці збільшилась до 17, 32 людини дістали поранень
Унаслідок російського удару по місту Костянтинівка загнули 17 мирних жителів, 32 особи дістали поранень.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко за підсумками завершення пошуково-рятувальної операції.
“Пошуково-рятувальна операція в Костянтинівці завершена. По 18:00 внаслідок російських обстрілів 17 людей загинули і 32 дістали поранень”, – написав Клименко в Telegram.
Раніше повідомлялося про 16 загиблих, кількість поранених та травмованих називали різну – 31 або 34.
Нагадаємо, обстріл розпочався близько 14:00 середи. Внаслідок влучання снарядів у торговельних павільйонах ринку сталася пожежа. Було пошкоджено 20 магазинів, лінії електропередачі, адміністративну будівлю та п’ятий поверх житлового будинку, згоріли легкові автомобілі та вісім торговельних об’єктів.
Розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).
Президент Володимир Зеленський упевнений, що російський ракетний удар по Костянтинівці був навмисним. // LB.ua
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