Ківерчанина затримали за нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження знайомому
Потерпілий, 32-річний волинянин, нині перебуває в реанімації.
Інцидент трапився 24 квітня опівночі. Під час конфлікту, 23-річний ківерчанин дерев’яною палицею наніс декілька ударів в голову своєму товаришу. З тяжкими тілесними ушкодженнями чоловіка госпіталізували.
Нападника поліцейські затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України. Триває слідство.
Сектор комунікації поліції Волинської областіTweet