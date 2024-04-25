Ківерчанина затримали за нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження знайомому

Потерпілий, 32-річний волинянин, нині перебуває в реанімації.

Інцидент трапився 24 квітня опівночі. Під час конфлікту, 23-річний ківерчанин дерев’яною палицею наніс декілька ударів в голову своєму товаришу. З тяжкими тілесними ушкодженнями чоловіка госпіталізували.

Нападника поліцейські затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Сектор комунікації поліції Волинської області